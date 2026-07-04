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Tras el doble sismo del pasado 24 de junio en Venezuela, el ministerio de educación ordenó mantener suspendidas las clases en algunas entidades, mientras que en otras, continúan el próximo lunes 6 de julio.

Actividades en Carabobo

Los municipios Valencia, Puerto Cabello, Naguanagua y Juan José del estado Carabobo, mantendrán las actividades escolares paralizadas, informó el ministerio.

La medida se extenderá en estas jurisdicciones mencionadas hasta que culminen por completo las labores de rescate y verificación de estructuras.

Ante la situación, se posterga cualquier trámite administrativo para el cierre del año escolar en curso.

Clases en Venezuela continúan tras sismo

La medida de suspensión total también se mantiene vigente en localidades específicas de Aragua, Falcón, La Guaira, Miranda y Caracas.

Por su parte, en el resto de los municipios del estado Carabobo y demás regiones del país no afectadas por la contingencia, el personal reactivará las actividades administrativas el lunes 6 de julio, con miras a retomar las clases bajo un calendario reorganizado.

Esta reprogramación contempla lo siguiente:

17 de julio: finaliza el tercermomento.

finaliza el tercermomento. 20 y 23 de julio: revisión y entrega de boletas .

revisión y entrega de boletas 27 y 28 de julio: inscripción del nuevo año escolar.

inscripción del nuevo año escolar. 31 de julio: actos de promoción.

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La entidad exhortó a mantener los actos de promoción estrictamente protocolares, de acuerdo al luto nacional que embarga al país.

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