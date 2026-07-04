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«La tigrita» Yorgelys Delgado fallece junto a su madre tras los terremotos

By Lubin Molero
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Fallece la actriz Yorgelys Delgado
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La actriz venezolana Yorgelys Delgado, recordada por su participación en el emblemático programa infantil El Club de los Tigritos, falleció junto a su madre, Gladys Escalona de Delgado.

Madre e hija fallecieron en su residencia, en el edificio Coral Beach, del estado La Guaira, causa de los terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio.

Fallece la actriz Yorgelys Delgado

Tras días llenos de intensa búsqueda, angustia y esperanza, sus familiares confirmaron la lamentable noticia. En su comunicado, agradecieron las oraciones y el apoyo recibido.

Al tiempo que solicitaron el máximo respeto y privacidad para sus seres queridos en medio de este profundo dolor.

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