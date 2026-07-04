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El gobernador de Carabobo Rafael Lacava visitó este jueves los refugios habilitados en Juan José Mora donde son atendidas familias de este municipio.

“Hoy estamos en la escuela Manuel Subero aquí en Juan José Mora donde hemos dispuesto uno de nuestros centros de atención a las personas que quedaron sin viviendas» detalló.

Además, el gobernador expuso que las comisiones entregarán medicinas, alimentos, recreación y ayuda psicológica a los jóvenes y niños. Asimismo, expresó que aunque no puedan sustituir los hogares perdidos, garantizarán el bienestar de las familias durante su estadía

En este contexto el mandatario regional reconoció el gran esfuerzo que ha demostrado de manera articulada el gobierno nacional, regional, municipal, así como voluntarios, unidos para brindar atención a las familias que hoy tienen pérdida total de sus hogares.

Durante sus declaraciones dió un balance de 15 personas fallecidas en el municipio, añadió que por el terremoto se vieron afectadas mil 355 viviendas de las cuales hay 787 con perdida total.

Dotación de más de mil 200 tanques para Juan José Mora

Como parte de su visita a Morón, el Gobernador Lacava entregó más de mil 200 tanques para agua para surtir del vital líquido a las personas necesitadas en esta emergencia.

«Hoy estamos entregando más de mil 200 tanques de agua de las zonas altas de Juan José Mora. Requieren de almacenamiento de agua para poder tener la flexibilidad del suministro», enfatizó la máxima autoridad regional.

Sobre afectaciones en materia del sistema eléctrico e hidrológico, el gobernador Lacava, destacó el arduo trabajo de instituciones como Hidrocentro y Corpoelec, en cuanto a las labores para remediar daños en la tubería matriz, en postes, cableados y transformadores.

«Con equipos de Hidrocentro de ha trabajado en corregir todas las fracturas de las tuberías, de la tubería matriz y las fallas que se presentaron por el terremoto, han estado trabajando día y noche .Al igual la gente de Corpoelec, levantando nuevamente las líneas, los postes caídos y los transformadores y nosotros con ellos entregando insumos», sostuvo.

Lacava visitó refugios en Carabobo

Sobre la gran fractura vial en la carretera Morón – Coro a altura de la Redoma de Morón, el mandatario regional enfatizó que se están ejecutando las labores pertinentes, además de optimizar la carretera Valencia -Puerto Cabello.

«Nos acaban de aprobar dos mil toneladas de asfalto para fortalecer todo lo que es la autopista para salir de Puerto Cabello hacia Valencia»

Lacava además explicó que las operaciones portuarias de la Guaira quedaron anuladas y todo el elemento portuario ingresará a Puerto Cabello. Hecho que incrementa aún más el tráfico de carga pesada.

Agradeció la articulación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la alcaldesa de Juan José Mora, Emily Riera. Así como empresas públicas y privadas para dar respuesta a esta contingencia

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