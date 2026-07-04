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El Batman captura rateros en México se ha hecho viral desde el pasado mes de junio, el cual ha puesto a las autoridades en movimiento. En la localidad de Lagos de Moreno en Jalisco una persona ha puesto a los presuntos ladrones de cabeza.

Esta aparece en horas de la noche, vestido del “hombre murciélago” y ha capturado a varios sujetos. El mismo los envuelve en cinta de embalaje y los deja en postes, con unos avisos donde cuenta los delitos que los hombres han cometido.

Las autoridades han estado buscando al hombre, el cual devuelve las motos que se han robado los sujetos. Los capturados indicaron que no saben su rostro, solo dicen que está vestido de Batman y los envuelve en la cinta.

La policía no tiene pistas del misterioso justiciero el cual busca bajar los índices de robos de motos en ese sector de Jalisco. Los supuestos “rateros” duran horas luego quitándose la pegajosa cinta en las cuales son envueltos.

Misterioso Batman captura rateros en México

Las personas como la prensa han iniciado la cacería solo para averiguar quién es el hombre. La prensa quiere entrevistarlo mientras que las personas quieren felicitarlo por lo que ha realizado. Este es uno de los temás más consultados en el país azteca.

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