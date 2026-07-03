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Salah avanza con Egipto y elimina a Australia en el Mundial

By Lubin Molero
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Egipto vs Australia en el Mundial
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La selección de Egipto avanzó por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial tras vencer 4-2 vs Australia.

El conjunto de Mohamed Salah clasificó en penaltis tras igualar 1-1 en los 120 minutos disputados en el Estadio Dallas.

Egipto vs Australia en el Mundial

Los Faraones se adelantaron tempranamente al minuto 12 gracias a un certero cabezazo de Emam Ashour tras una habilitación de Mohamed Salah.

Sin embargo, el conjunto australiano logró igualar el marcador al minuto 54 de la segunda mitad debido a un gol en propia puerta del defensor egipcio Mohamed Hany.

 

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Tras mantener la paridad en la prórroga, la definición se trasladó a los tiros desde el punto penal.  La estrella Mohamed Salah anotó su cobro y Hossam Abdelmaguid selló la histórica clasificación egipcia.

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