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El Gobierno nacional, emitió este viernes 3 de julio el balance oficial de daños y asistencia tras el terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

Las cifras compartidas por Jorge Rodríguez detallan el impacto y las labores de atención tras el sismo.

Balance oficial terremoto Venezuela

Las cifras, confirman un lamentable total de 2.645 personas fallecidas y 12.666 heridos.

Así mismo, se reportan 6.462 ciudadanos rescatados, 15.050 personas que quedaron sin vivienda. Además se confirmó un impacto de 885 edificios afectados junto a 189 estructuras colapsadas a nivel nacional.

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Labores humanitarias y contingencia

Además, han atendido a 86.117 familias y se encuentran activos 59 campamentos transitorios.

Por otro lado, se mantienen desplegados 29.567 efectivos, 3.305 rescatistas internacionales y 25.846 voluntarios registrados.

Suministros y asistencia

Las autoridades detallaron la distribución de 9.486 toneladas de alimentos, 78.478 bolsas de comida y 453.326 litros de agua. Mientras los centros de salud han brindado asistencia a 20.909 pacientes.

Finalmente, el reporte oficial contabiliza un total de 890 réplicas registradas desde el evento sísmico principal.

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