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El astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, envió un emotivo mensaje de aliento al niño Andrés Mieles, sobreviviente del estado La Guaira el pasado 24 de junio.

El delantero portugués sorprendió a Andrés Mieles, un pequeño sobreviviente de los terremotos que afectaron el centro del país.

Cristiano Ronaldo a niño de La Guaira

En el material audiovisual, difundido inicialmente por el influencer Armando Poyo, el delantero luso le mandó un fuerte abrazo.

También, reconoció su fanatismo y lo invitó formalmente a presenciar uno de sus partidos en el futuro.

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Desde el centro hospitalario donde recibe atención médica, el pequeño reaccionó con una enorme sonrisa y alegría junto al cuerpo médico que aplaudió el conmovedor momento.

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