El Gobierno nacional habilitará las instalaciones del Liceo Andrés Bello, ubicado en la parroquia La Candelaria de Caracas, como un Campamento Transitorio.
El recinto educativo brindara resguardo a más de cien familias damnificadas procedentes de La Guaira.
Liceo de Caracas como campamento transitorio
Se pudo conocer que contarán con servicios de alimentación, asistencia médica, apoyo psicológico y acompañamiento integral para su bienestar físico y emocional.
Actualmente, en el plantel se ejecutan labores de limpieza, pintura y adecuación de espacios para garantizar un refugio seguro.
Así mismo, la institución ya se encuentra operativa como centro de acopio de insumos básicos indispensables destinados a la red de refugios.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas