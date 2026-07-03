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Liceo de Caracas funcionará como campamento transitorio

By Lubin Molero
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Liceo de Caracas como campamento transitorio
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
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El Gobierno nacional habilitará las instalaciones del Liceo Andrés Bello, ubicado en la parroquia La Candelaria de Caracas, como un Campamento Transitorio.

El recinto educativo brindara resguardo a más de cien familias damnificadas procedentes de La Guaira.

Liceo de Caracas como campamento transitorio

Se pudo conocer que contarán con servicios de alimentación, asistencia médica, apoyo psicológico y acompañamiento integral para su bienestar físico y emocional.

Actualmente, en el plantel se ejecutan labores de limpieza, pintura y adecuación de espacios para garantizar un refugio seguro.

Así mismo, la institución ya se encuentra operativa como centro de acopio de insumos básicos indispensables destinados a la red de refugios.

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ViaVTV
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