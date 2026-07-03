Los venezolanos José Altuve, Omar López y Javier Bracamonte, miembros de los Astros de Houston, encabezan una recolecta de insumos para Venezuela.
La recolección ocurrió a las afueras del Daikin Park junto a la fundación del equipo.
Astros recolecta insumos para Venezuela
La iniciativa tiene como objetivo enviar ayuda humanitaria a las familias afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio en el territorio nacional.
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Horas antes de la actividad, el camarero criollo difundió una invitación audiovisual para convocar a la fanaticada a realizar sus aportes.
Este esfuerzo se suma a las diversas campañas de asistencia activadas desde Las Mayores, incluyendo la reciente donación económica realizada en conjunto por la MLB y la Asociación de Peloteros.
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