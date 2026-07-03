DeportesPortada

Astros recolectan insumos para afectados en Venezuela

By Lubin Molero
0
38
Astros recolecta insumos para Venezuela
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Los venezolanos José Altuve, Omar López y Javier Bracamonte, miembros de los Astros de Houston, encabezan una recolecta de insumos para Venezuela.

La recolección ocurrió a las afueras del Daikin Park junto a la fundación del equipo.

Astros recolecta insumos para Venezuela

La iniciativa tiene como objetivo enviar ayuda humanitaria a las familias afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio en el territorio nacional.

Horas antes de la actividad, el camarero criollo difundió una invitación audiovisual para convocar a la fanaticada a realizar sus aportes.

Este esfuerzo se suma a las diversas campañas de asistencia activadas desde Las Mayores, incluyendo la reciente donación económica realizada en conjunto por la MLB y la Asociación de Peloteros.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Despliegan maquinarias para remover escombros por sismos

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaMeridiano
Artículo anterior
Fallece familiar cercano de la actriz Amanda Gutiérrez
Artículo siguiente
Tras polémico encuentro Portugal vence a Croacia y se mete en octavos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes