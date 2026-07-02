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El Ministerio de Obras Públicas reportó la movilización de maquinas para despejar vías de escombros y apoyar labores de rescate, tras los sismos en Venezuela.

Así mismo, El ministro Juan José Ramírez, informó desde el estado La Guaira que los dos terremotos del pasado 24 de junio generaron más de 1.25 millones de toneladas de escombros en la región

Maquinas para escombros sismos Venezuela

Las autoridades coordinaron el despliegue de 400 unidades de maquinaria pesada en las zonas afectadas.

Adicionalmente, el funcionario destacó que estas operaciones de remoción se ejecutan en turnos redoblados de 24 horas junto a la Fuerza Armada Nacional, equipos internacionales de salvamento y el sector privado.

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