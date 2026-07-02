Compartir

El mundo del cine lamenta el fallecimiento del legendario actor británico Michael Byrne a los 82 años de edad.

El intérprete británico destacó por sus papeles en grandes producciones como «Indiana Jones» y «Corazón Valiente».

Fallece actor Michael Byrne

La noticia fue confirmada por el diario The Guardian, detallando que el deceso ocurrió el pasado 20 de junio, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte.

Con una trayectoria de seis décadas en la industria, Byrne dejó una huella imborrable con interpretaciones icónicas en películas de culto como «Indiana Jones y la última cruzada», «Corazón valiente», «Pandillas de Nueva York» y «Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 1».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Fallece joven jugador del Deportivo La Guaira tras los sismos