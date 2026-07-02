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Fallece actor Michael Byrne a los 82 años

By Lubin Molero
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Fallece actor Michael Byrne
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El mundo del cine lamenta el fallecimiento del legendario actor británico Michael Byrne a los 82 años de edad.

El intérprete británico destacó por sus papeles en grandes producciones como «Indiana Jones» y «Corazón Valiente».

Fallece actor Michael Byrne

La noticia fue confirmada por el diario The Guardian, detallando que el deceso ocurrió el pasado 20 de junio, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte.

Fallece actor Michael Byrne
Foto: Michael Byrne como el coronel nazi Ernst Vogel en Indiana Jones

Con una trayectoria de seis décadas en la industria, Byrne dejó una huella imborrable con interpretaciones icónicas en películas de culto como «Indiana Jones y la última cruzada», «Corazón valiente», «Pandillas de Nueva York» y «Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 1».

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