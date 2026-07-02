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El mánager Yadier Molina envió un cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela luego del terremoto ocurrido la semana pasada. El expelotero estuvo al frente de la carga que se estaba haciendo en el avión.

En el cual venía medicinas, comida no perecedera además de insumos médicos, enseres, ropa, entre otras. Varios voluntarios estuvieron con el exreceptor colocando su granito de arena para el envió al país.

En horas de la tarde llegó al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena a colaborar con el país. El expelotero fue recibido con aplausos junto a su comitiva.

Mánager Yadier Molina colaboró con Venezuela

Molina quien es el actual mánager campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no dudó en hacer el envió al país. Venezuela se vio muy golpeada luego de los dos terremotos ocurridos.

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