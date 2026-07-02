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Las fallas sísmicas en Venezuela son el resultado directo de la interacción tectónica entre la Placa del Caribe y la Placa Suramericana. Esta fricción constante recorre el norte del país y se divide principalmente en tres grandes sistemas de fallas: Boconó, San Sebastián y El Pilar.

Fallas sísmicas en Venezuela

El territorio venezolano concentra su mayor actividad sismogénica en una franja de aproximadamente 100 kilómetros de ancho que atraviesa su cordillera. Las tres fallas principales son:

Falla de Boconó: Ubicada en la región andina, es la más extensa y activa del país. Se extiende desde el estado Táchira hasta unirse con el sistema de fallas central en las cercanías del estado Carabobo. Históricamente ha sido responsable de terremotos devastadores en la región de Los Andes venezolanos.

Falla de San Sebastián: Se localiza en la Cordillera de la Costa y atraviesa zonas de alta densidad poblacional, incluyendo el área metropolitana de Caracas. Es una falla de desplazamiento lateral derecho.

Falla de El Pilar: Ubicada al oriente del país, se extiende a través de la Serranía del Interior y continúa hacia el Golfo de Paria. Es famosa por generar sismos históricos de gran magnitud en el estado Sucre y zonas aledañas.

Otras Fallas Menores

Además de los tres sistemas principales, existen otras fallas que representan zonas de riesgo en el país:

Falla de Oca: Localizada en el noroeste, entre Colombia y el occidente de Venezuela (estados Zulia y Falcón).

Falla de Ancón: Considerada una ramificación de la Falla de Oca, bordea el límite entre los estados Falcón y Lara.

Falla de Valera: Ubicada también en la región andina, es altamente activa y fuente de importantes eventos sísmicos regionales.

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