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El clima hoy 2 de julio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Venezuela amanece con zonas nubladas alternando con nubosidad fragmentada en buena parte de su extensión; así mismo, se aprecia desarrollo nuboso, asociado a precipitaciones variables y actividad eléctrica ocasional en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Yaracuy, partes de Lara, Apure, Táchira, Merida y al sur del lago de Maracaibo; como también precipitaciones dispersas en Cojedes, Miranda y Distrito Capital.

Situación General, Se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; asimismo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos al norte de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas; y precipitaciones de menor intensidad en zonas de Nororiente, Llanos Occidentales y Centrales, Región Centro Norte y Zulia.2026.

Clima hoy 2 de julio de 2026

Se esperan altas temperaturas en los estados Zulia como en Falcón en las zonas de la Goajira como en la Peníonsula de Paraguaná con 38 grados. Zonas del centro del país con 34 grados para hoy jueves 2 de julio.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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