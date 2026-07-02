ActualidadNacionalPortada

Clima hoy 2 de julio de 2026 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
0
70
Clima hoy 2 de julio de 2026

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El clima hoy 2 de julio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Venezuela amanece con zonas nubladas alternando con nubosidad fragmentada en buena parte de su extensión; así mismo, se aprecia desarrollo nuboso, asociado a precipitaciones variables y actividad eléctrica ocasional en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Yaracuy, partes de Lara, Apure, Táchira, Merida y al sur del lago de Maracaibo; como también precipitaciones dispersas en Cojedes, Miranda y Distrito Capital.

Clima hoy 2 de julio de 2026

Clima hoy 2 de julio de 2026

Situación General, Se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; asimismo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos al norte de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas; y precipitaciones de menor intensidad en zonas de Nororiente, Llanos Occidentales y Centrales, Región Centro Norte y Zulia.2026.

Clima hoy 2 de julio de 2026

Clima hoy 2 de julio de 2026

Se esperan altas temperaturas en los estados Zulia como en Falcón en las zonas de la Goajira como en la Peníonsula de Paraguaná con 38 grados. Zonas del centro del país con 34 grados para hoy jueves 2 de julio.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Joven rescató a su gata tras haber perdido a su familia en La Guaira

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
¿Cuántas fallas sísmicas hay en Venezuela?
Artículo siguiente
Peajes en Venezuela se mantienen de esta manera
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes