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Los peajes en Venezuela se mantienen sin cobrar en la actualidad. Esta medida fue ordenada por el Gobierno Nacional debido a la emergencia provocada por el doble terremoto de la semana pasada. Con el fin de mantener la fluidez vehicular y garantizar el traslado seguro.

El cobro se mantiene suspendido hasta nuevo aviso en el país, con canales gratis para todo tipo de vehículos. Se mantienen los servicios como grúas de igual modo, la vigilancia permanente. Recordemos que ayer se dio el decreto de duelo nacional por una semana.

Antes de esta contingencia, el Ministerio de Transporte a través del sistema VenVías había oficializado un ajuste en las tarifas. La estructura de precios se mantiene de la siguiente forma en el país.

Peajes en Venezuela se mantienen de esta manera

Vehículos livianos y busetas: Bs. 210

Autobuses: Bs. 240

Camiones tipo 350: Bs. 1.820

Vehículos de carga pesada: Hasta Bs. 3.640 según el número de ejes.

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