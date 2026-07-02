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Fallece joven jugador del Deportivo La Guaira tras los sismos

By Lubin Molero
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Fallece jugador del Deportivo La Guaira
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El club Deportivo La Guaira informó el fallecimiento del joven jugador José Manuel Pimentel Berríos y de su madre, Yurbis Berríos, luego de confirmarse el hallazgo de sus cuerpos sin vida.

Ambos permanecieron casi una semana desaparecidos, desde los sismos del pasado 24 de junio.

Fallece jugador del Deportivo La Guaira

Tanto el equipo naranja como la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) habían mantenido una campaña activa de búsqueda para dar con el paradero de la familia.

La institución deportiva emitió un comunicado oficial manifestando su profunda tristeza y uniéndose al duelo que embarga a sus allegados ante esta tragedia.

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ViaEl Nacional
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