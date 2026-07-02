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Con el firme propósito de seguir brindando atención integral a las familias que resultaron afectadas por el doble sismo registrado, la primera dama del estado Carabobo, Dra. Nancy de Lacava, sostuvo un encuentro estratégico con los representantes de las distintas instituciones y secretarías que integran el Gabinete Social del Gobierno de Carabobo.

Familias afectadas estado Carabobo

La mesa de trabajo, que tuvo lugar en los espacios del Museo de la Cultura, contó con la participación activa de directivos de 0800-Bigote, FundaNiño, el Centro de Atención Integral para Niños con Discapacidad (CAI Carabobo).

Así mismo, titulares de las secretarías de la Mujer, de Cultura, de Alimentación, Desarrollo Social, Inclusión y Protección Popular Comunal.

También participó la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deportes, para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Durante el encuentro, la Dra. Nancy de Lacava anunció la creación de un plan de acción unificado y diseñado para dar respuesta inmediata a las necesidades prioritarias en materia de salud, desarrollo social y alimentación de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de las zonas afectadas.

“Nos estamos reuniendo precisamente para que nuestras acciones sean más efectivas a partir del día de hoy. Estamos ideando un plan integral que pronto daremos a conocer, con la idea de unirnos todos en una sola voz y bajo un esquema técnico y humano”.

Recalcó la primera dama regional.

Asimismo, destacó que bajo los lineamientos directos de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el gobernador del estado Rafael Lacava y las autoridades municipales, se gestionarán de manera contundente las acciones sociales necesarias para apoyar de forma solidaria a quienes se vieron afectados tras el doblete sísmico.

Despliegue técnico y social en Juan José Mora

Como parte de este esquema de atención, el voluntariado del programa institucional Carabobo Sostenible, bajo la dirección honoraria de la Dra. Nancy de Lacava, se desplegó de forma inmediata en las comunidades La Victoria, San José y Cimarrón de la parroquia Urama, en el municipio Juan José Mora.

En el sitio, los equipos multidisciplinarios llevaron a cabo un censo exhaustivo y la correspondiente inspección técnica de las viviendas para clasificar el nivel de afectación de las estructuras en rangos de pérdida total, alto riesgo, y daños leves o moderados.

Tras el levantamiento, se determinó el requerimiento prioritario de módulos de alimentación, colchones, indumentaria y jornadas médicas especializadas. De igual forma, el informe técnico servirá de base para coordinar las acciones que requiera cada familia en particular.

Finalmente, la doctora Nancy de Lacava, agradeció el respaldo unificado de los alcaldes de la entidad, las instituciones del sector público y privado, los cuerpos de voluntarios y la juventud carabobeña, quienes se han sumado activamente a las labores de contingencia en beneficio de la población civil.

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