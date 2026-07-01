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Un hombre identificado como Yorbis José Hurtado Veloz, de 32 años de edad, fue detenido al hurtar cableado de la empresa Cantv en el municipio Guacara.

El hurto ocurrió en horas de la madrugada del martes 30 de junio en la calle Páez con Arévalo González de Guacara. Así mismo, se pudo conocer que fue capturado en flagrancia en el casco central, tras dejar sin comunicación a familias y comercios.

Detenido por hurto Cantv en Guacara

Residentes alertaron sobre una situación irregular en una caseta de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Al llegar al sitio, las autoridades policiales sorprendieron al ciudadano mientras causaba destrozos en los equipos y sustraía varios metros de cableado de alta capacidad.

El caso a la orden del Ministerio Público.

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Mientras, que personal técnico de Cantv evalúa los daños para restituir las redes afectadas.

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