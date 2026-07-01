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La industria musical se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manuel Arjona, miembro original de la agrupación de electro-pop española Locomía.

El cantante español murió a los 58 años mientras dormía en su residencia ubicada en Barcelona.

Fallece miembro original de Locomía

El deceso ocurrió la madrugada de este miércoles 1 de julio en la intimidad de su hogar en España, según informó Xavier Font a la agencia EFE.

Arjona, quien destacó en los escenarios durante la década de los ochenta por su estilo único al bailar, se encontraba retirado del foco público tras su salida de la banda.

Su partida se suma a la de otros antiguos miembros de la agrupación, como Santos Blanco y Frank Romero, fallecidos en 2018.

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