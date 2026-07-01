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El jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Tarek William Saab, encabezó un despliegue integral en el refugio habilitado en el Parque del Oeste Alí Primera de Catia.

La movilización tuvo como objetivo brindar atención directa a las familias afectadas por los recientes movimientos telúricos.

Jefe de la Misión Viva Venezuela

En un trabajo conjunto con el Ministerio de la Cultura y el equipo promotor de la misión, Saab coordinó la ejecución de actividades recreativas y artísticas.

Mismas destinadas al acompañamiento emocional de la población infantil, promoviendo el arte como una herramienta fundamental.

Durante la jornada, el alto funcionario supervisó la entrega de importantes donativos que incluyeron alimentos, ropa y medicamentos.

*Tarek William Saab informa de despliegue de la Gran Misión Viva Venezuela para brindar apoyo solidario a damnificados* (Caracas, 27 de junio de 2026) *Este sábado, el jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Tarek William Saab, en compañía de los Vice Ministros de Cultura… pic.twitter.com/EZzVRTkUk9 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 29, 2026

Saab destacó que este esfuerzo multidisciplinario, que sumó la atención de psicólogos y guías espirituales en los espacios de San Bernardino y Catia, permite canalizar de manera eficiente las solicitudes de las comunidades.

Así mismo, enalteció la labor titánica que despliegan los cuerpos de rescate nacionales e internacionales en todo el territorio.

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