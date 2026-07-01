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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó versiones sobre un presunto bloqueo a la ayuda humanitaria, enviada a Venezuela.

Así mismo, reportó el ingreso de 707 mil toneladas de asistencia internacional tras los terremotos.

Bloqueo de ayuda humanitaria a Venezuela

La autoridad la entrada de suministros provenientes de la cooperación internacional. Paralelamente, informó que, aceleran los trabajos de instalación de campamentos transitorios.

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Estos serían de corta duración destinados al resguardo de las familias vulneradas por la contingencia sísmica.

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