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Jorge Rodríguez desmiente bloqueo de ayuda humanitaria

By Lubin Molero
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Bloqueo de ayuda humanitaria a Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó versiones sobre un presunto bloqueo a la ayuda humanitaria, enviada a Venezuela.

Así mismo, reportó el ingreso de 707 mil toneladas de asistencia internacional tras los terremotos.

Bloqueo de ayuda humanitaria a Venezuela

La autoridad la entrada de suministros provenientes de la cooperación internacional. Paralelamente, informó que, aceleran los trabajos de instalación de campamentos transitorios.

Estos serían de corta duración destinados al resguardo de las familias vulneradas por la contingencia sísmica.

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