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En un edificio colapsado en Turmero fueron encontradas tres personas sin vida. En horas de la mañana de hoy 1º de julio de 2026 hallaron los cadáveres en el edificio Bosque Lindo en el municipio Santiago Mariño.

Los grupos de rescate mantenían las esperanzas de encontrar a las personas con vida, pero estos habían fallecido. El miércoles pasado el edificio quedó con severos daños luego del doble terremoto.

Edificio colapsado en Turmero

Familiares de los fallecidos confirmaron que eran profesionales del Derecho, además de su hija de ocho años. Ya con estas personas fallecidas confirmadas se eleva a ocho en dicho edificio.

La familia de abogados estaba el pasado miércoles en su apartamento en familia, fueron encontrados muertos y abrazados. La estructura de concreto cedió y estos quedaron atrapados.

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