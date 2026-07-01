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Precio del dólar BCV hoy 1º de julio de 2026 en Venezuela nos indica que se encuentra en la banda de los 630 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el dólar tendrá un valor de 633,36 bolívares y el euro en 723,27 bolívares.

Para este jueves, el dólar estará en 639,70 bolívares y el euro en 728,48 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro sigue en baja, y registra un costo de 3.981,35 dólares, esta ha perdido terreno en las últimas semanas. El gramo del metal precioso se ubica en un costo de 164,85 dólares.

También ha estado en baja el precio del petróleo, registrando un costo de 72,47 dólares. A pesar que todavía hay tensión entre Estados Unidos e Irán luego del tratado de paz que se habló hace unas semanas.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 58.825,85 dólares. Este indicador se ha alejado de los 60 mil dólares en los últimos días y sigue perdiendo valor en la actualidad.

Dólar BCV hoy 1º de julio de 2026, Presidenta encargada prometió nuevas viviendas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este lunes que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte del país y dejó un saldo de 1.719 fallecidos.

«El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible, hay miles de soluciones antes de que finalice el año», señaló Rodríguez en la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas transmitido por el canal estatal VTV.

La mandataria dijo que también están en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas.

Además, dijo que en este momento están desplegados ingenieros y arquitectos en los estados La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar la habitabilidad de viviendas que fueron afectadas por los terremotos del miércoles.

«Es una labor que debemos abordar en conjunto e inmediato que no tiene postergación, y por eso la instalación de este estado mayor», añadió.

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