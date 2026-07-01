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Jorge Rodríguez dio el balance de fallecidos, réplicas, y damnificados tras el terremoto del miércoles pasado. Comentó Rodríguez que hasta ahora la cifra muertos se ubica en 2.295 personas.

Además comentó que hay hasta ahora 782 réplicas, y dijo que estas han ido disminuyendo en magnitud como en cantidad. Resaltó que hay 6.661 personas rescatadas y 11.267 personas lesionadas tras el terremoto.

Balance de fallecidos

Destacó se han atendido 17.026 personas y hay 12.841 damnificados. Comentó que lo ocurrido no es para realizar política.

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