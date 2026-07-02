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La selección de Bélgica selló un milagroso pase a los octavos de final del Mundial con resultados 3-2 vs Senegal en una prórroga agónica.

Con un doblete de Youri Tielemans, el conjunto europeo firmó para clasificar a octavos.

Bélgica vs Senegal Resultados

El combinado africano dominaba cómodamente el encuentro gracias a los goles de Habib Diarra al minuto 25 y de Ismaïla Sarr al 51.

Sin embargo, cuando el compromiso agonizaba, Romelu Lukaku descontó al minuto 86 y Youri Tielemans forzó el tiempo extra con un gol de cabeza al 89.

Finalmente, en el segundo tiempo de la prórroga, el propio Tielemans anotó de penalti al minuto 120+5 para concretar la victoria.

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