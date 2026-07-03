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Portugal clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 vs Croacia en un histórico compromiso disputado en Toronto.

Cristiano Ronaldo marcó de penalti en el triunfo 2-1 que clasificó a los lusos a octavos.

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Portugal vs Croacia en el Mundial

El duelo impuso un récord absoluto al ser el primero en la historia de las Copas del Mundo en enfrentar a dos jugadores de campo con 40 años o más: Cristiano Ronaldo (41) y Luka Modrić (40).

Tras una primera mitad sin goles, Ivan Perišić adelantó a los croatas al minuto 53, pero Cristiano Ronaldo igualó las acciones desde el punto de penalti al 65.

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Finalmente, en el tiempo de descuento, Gonçalo Ramos selló la victoria lusa de cabeza, antes de que el VAR anulara de forma polémica el empate croata en la última jugada por fuera de juego.

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