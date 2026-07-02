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La selección de España clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras golear con resultados 3-0 vs Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Con un doblete de Mikel Oyarzabal, la Roja venció en Los Ángeles y mantiene su arco invicto.

España vs Austria Resultados

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente selló su superioridad gracias a una brillante actuación de Mikel Oyarzabal, quien anotó por partida doble a los minutos 36 y 89, sumado a un gol de cabeza del lateral Pedro Porro al 66.

Con este resultado, el combinado ibérico avanza de ronda registrando su quinto partido consecutivo sin recibir anotaciones, quedando a la espera de su próximo rival que saldrá entre los cruces de Croacia y Portugal.

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