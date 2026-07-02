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Una serie de incendios se desató en la avenida La Atlántida de Catia La Mar, adyacente al elevado, producto de fallas en el sistema de energía

Los brotes se originaron por cortocircuitos tras el restablecimiento del servicio eléctrico luego de los sismos.

Incendios en Catia La Mar

Los reportes preliminares indican chispas que, al entrar en contacto con material combustible, provocaron al menos ocho siniestros.

Estas serían estructuras afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

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Las labores en el sitio se concentran en sofocar las llamas con el apoyo de camiones cisterna para evitar que se propaguen hacia los escombros.

Hasta los momentos, las autoridades en el terreno confirmaron que la situación no ha dejado víctimas ni pérdidas humanas que lamentar.

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