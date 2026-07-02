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Si una persona tiene un infarto, llame inmediatamente al número de emergencias (911). Siente a la persona y manténgala en reposo, afloje su ropa ajustada y evite que haga esfuerzos. Si está consciente y no es alérgico, dele a masticar una aspirina.

Recuerde que cada minuto cuenta para la persona que le acaba de dar un infarto. Si pierde el conocimiento y no respira, inicie reanimación cardiopulmonar (RCP) presionando el centro del pecho fuerte y rápido.

Si una persona tiene un infarto

Siga estos pasos detallados para brindar los primeros auxilios adecuados:

Solicite ayuda médica de urgencia

Lo primero que debe hacer es llamar al servicio de emergencias o pedir a un transeúnte que lo haga. En Venezuela, puede comunicarse al 911 (Sistema de Emergencias).

Mantenga a la persona en reposo.

Siente a la persona en un lugar seguro y cómodo. El reposo es vital para no forzar el corazón.

Afloje botones, cinturones o prendas de vestir ajustadas en el cuello y la cintura para facilitar la respiración.

Administre medicamentos si están indicados

Si la persona tiene un historial médico de problemas cardíacos y sufre de angina, ayúdele a tomar su medicación recetada (como la nitroglicerina).

Si no hay contraindicaciones o alergias, y no está bajo tratamiento anticoagulante, puede darle una aspirina (150 a 300 mg) para que la mastique lentamente. Esto ayuda a evitar que la sangre se coagule.

Monitoree la respiración y actúe si hay paro cardíaco

No deje sola a la persona mientras llega la ayuda médica. Si la persona pierde el conocimiento, no responde y no respira normalmente, inicie la reanimación cardiopulmonar (RCP). Coloque a la persona boca arriba sobre una superficie plana.

Ubique el centro de su pecho, coloque el talón de una mano y ponga la otra mano encima, entrelazando los dedos. Realice compresiones fuertes y rápidas a una profundidad de al menos 5 centímetros, a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto (puede seguir el ritmo de la canción Stayin’ Alive). No interrumpa las compresiones hasta que llegue la ayuda.

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