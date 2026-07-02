PortadaSalud

¿Qué hacer cuando una persona tiene un infarto?

By Redacción Noticias24Carabobo
0
118
Si una persona tiene un infarto

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Si una persona tiene un infarto, llame inmediatamente al número de emergencias (911). Siente a la persona y manténgala en reposo, afloje su ropa ajustada y evite que haga esfuerzos. Si está consciente y no es alérgico, dele a masticar una aspirina.

Recuerde que cada minuto cuenta para la persona que le acaba de dar un infarto. Si pierde el conocimiento y no respira, inicie reanimación cardiopulmonar (RCP) presionando el centro del pecho fuerte y rápido.

Si una persona tiene un infarto

Siga estos pasos detallados para brindar los primeros auxilios adecuados:

  1. Solicite ayuda médica de urgencia

Lo primero que debe hacer es llamar al servicio de emergencias o pedir a un transeúnte que lo haga. En Venezuela, puede comunicarse al 911 (Sistema de Emergencias).

  1. Mantenga a la persona en reposo.

Siente a la persona en un lugar seguro y cómodo. El reposo es vital para no forzar el corazón.

Afloje botones, cinturones o prendas de vestir ajustadas en el cuello y la cintura para facilitar la respiración.

  1. Administre medicamentos si están indicados

Si la persona tiene un historial médico de problemas cardíacos y sufre de angina, ayúdele a tomar su medicación recetada (como la nitroglicerina).

Si no hay contraindicaciones o alergias, y no está bajo tratamiento anticoagulante, puede darle una aspirina (150 a 300 mg) para que la mastique lentamente. Esto ayuda a evitar que la sangre se coagule.

  1. Monitoree la respiración y actúe si hay paro cardíaco

No deje sola a la persona mientras llega la ayuda médica. Si la persona pierde el conocimiento, no responde y no respira normalmente, inicie la reanimación cardiopulmonar (RCP). Coloque a la persona boca arriba sobre una superficie plana.

Ubique el centro de su pecho, coloque el talón de una mano y ponga la otra mano encima, entrelazando los dedos. Realice compresiones fuertes y rápidas a una profundidad de al menos 5 centímetros, a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto (puede seguir el ritmo de la canción Stayin’ Alive). No interrumpa las compresiones hasta que llegue la ayuda.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Estos son los beneficios de practicar flexiones de pecho

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceMedlinePlus
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 2 de julio de 2026 y la tasa para mañana
Artículo siguiente
Registran ocho incendios en Catia La Mar
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes