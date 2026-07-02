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El precio del dólar BCV hoy 2 de julio de 2026 hoy la divisa se registra en la banda de los 639 bolívares.El Banco Central de Venezuela informó que este jueves el dólar tendrá un valor de 639,70 bolívares y el euro en 728,48 bolívares.

Para este viernes el dólar oficial estará en 652,97 bolívares y el euro en 747,32 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro esta subió un poco con respecto al día de ayer. Hoy registra un costo de 4.070 dólares, este indicador ha sido uno de los más consultados en los últimos días.

También ha estado en alza el precio del petróleo el cual se encuentra hoy en 67,58 dólares. El crudo se mantiene estabilizado aunque con fluctuaciones que lo llevan a estar cerca de los 98 dólares. Esto debido al conflicto en el Medio Oriente.

Se mantiene en baja el precio del bitcoin, el cual tiene un precio hoy de 60.235,55 dólares. Este regresó nuevamente a la banda de los 60 mil dólares.

Dólar BCV hoy 2 de julio de 2026, pagan este bono en Patria

Desde este martes 30 de junio de 2026, el Ejecutivo nacional inició el pago del bono de «Responsabilidad Profesional», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

A través de un mensaje difundido en el Canal Patria Digital, se pudo conocer que el monto reportado para este pago es de Bs.63.860 o US$102,50 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Sin embargo, el mensaje puntualizó que los montos que reciben los beneficiarios de este bono varían de acuerdo a la institución para la que laboran, los años de servicio y el nivel de estudios alcanzados.

Vale resaltar que este bono va dirigido a los trabajadores de sectores estratégicos como son salud, educación, seguridad y defensa, educación superior y energía.

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