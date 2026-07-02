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Docente jubilada fue asesinada en el Táchira, el presunto homicida fue capturado

By Redacción Noticias24Carabobo
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Docente jubilada fue asesinada en el Táchira

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Redacción Noticias24Carabobo
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Una docente jubilada fue asesinada en el Táchira en el sector Rómulo Gallegos, municipio Antonio Rómulo Costa. La dama de 65 años quedó identificada como Ana Julia Contreras de Parra.

La docente fue encontrada en su casa sin signos vitales, el martes 30 de junio de esta semana. Contreras fue asesinada con un arma punzocortante. Funcionarios del CICPC se encargaron del levantamiento del cadáver.

Docente jubilada fue asesinada en el Táchira

Como del traslado a una sede de medicina forense de la entidad. Hasta ahora señalan que el presunto homicida fue capturado y puesto a la orden de las autoridades de esa entidad. Podría ser presentado por la policía científica en los próximos días.

El CICPC de esa entidad en la actualidad se encuentra en labores de investigaciones del caso de la dama asesinada. El cual ha sido uno de los más sonados en las últimas horas.

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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