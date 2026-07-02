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Portugal declara duelo nacional por los terremotos en Venezuela, el primer ministro Luis Montenegro dio la información. El venidero domingo 5 de julio será el duelo en ese país por Venezuela.

El anuncio del duelo lo hizo Montenegro en su cuenta en la red social X, destacó que está en contacto permanente con las autoridades nacionales. Y dijo estar siempre apoyando a Venezuela luego del doble terremoto.

«Estamos monitoreando de cerca a nuestros equipos y todo el trabajo en el terreno, en contacto permanente con las autoridades venezolanas»; comentó Montenegro en sus redes sociales.

Portugal declara duelo nacional por los terremotos en Venezuela

Portugal envió la semana pasada a 60 especialistas en búsqueda y rescate los cuales han trabajado en las zonas más afectadas. Además de insumos básicos y medicinas tan necesitadas en este tipo de desastres.

Como es conocido, en Venezuela vive una gran cantidad de personas de origen portugués. Sobre todo en Caracas como en zonas de El Junquito, La Guaira entre otras.

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