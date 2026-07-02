Compartir

Dos niños estaban atrapados en medio de una estructura colapsada, Bart el perro de Argentina llegó al lugar junto al contingente gaucho. El canino desde que llegó al lugar se mostraba inquieto.

Su entrenador, dejó que este caminara y corriera sobra la estructura, en el lugar habían dos niños atrapados. Este comenzó a ladrar y a mover las patas sobre el lugar, luego de eso se metió por una de las zonas que estaban caídas.

Los acompañantes de Bart estaban pendientes de donde señalaba, en efecto habían dos niños con vida. El héroe canino comenzó a guiar a los rescatistas hasta el lugar donde estaban los pequeños.

Bart el perro de Argentina que ayudó a localizar con vida a dos niños

El papel de Bart desde que llegó de Argentina era encontrar con vida a las personas atrapadas. Los socorristas que estaban con el perro dieron la información a otros grupos de rescate se encargaron de la misión de extracción.

El nombre de Bart se suma a la de otros caninos de rescate que vinieron a Venezuela a ayudar al rescate de personas. Tras su participación, recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas presentes en el lugar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas