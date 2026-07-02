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Hay actividades restringidas durante el duelo nacional. Ayer luego del mediodía se dio a conocer la medida del duelo la cual será de una semana, hasta el próximo 8 de julio.

Actividades restringidas durante el duelo nacional

Reproducción de música a alto volumen: Queda estrictamente restringido el uso de equipos de sonido, minitecas o cornetas con música festiva o a altos decibeles en vías públicas; zonas residenciales, vehículos y locales comerciales.

Fiestas y celebraciones: Se suspenden todas las reuniones de carácter festivo, fiestas privadas en salones de eventos, discotecas, verbenas y celebraciones comunitarias.

Eventos deportivos: Quedan suspendidos temporalmente los juegos, torneos, competencias (tanto de ligas profesionales como amateurs). Y cualquier actividad deportiva que implique convocatorias masivas o un ambiente de festejo.

Eventos culturales y de entretenimiento: Se cancelan y reprograman los conciertos, funciones de teatro, festivales, ferias, espectáculos de comedia y presentaciones artísticas públicas.

Eventos religiosos en vía pública: Quedan suspendidas las procesiones festivas, fiestas patronales en las calles, conciertos de alabanza al aire libre. Y cualquier evento masivo que interrumpa el libre tránsito o el clima de silencio y respeto.

Eventos académicos festivos: Se deben postergar los actos de grado, fiestas de fin de curso, aniversarios institucionales. Y cualquier otra actividad que involucre a los Participantes que no sea estrictamente formativa y que posea un tono de celebración.

Izado de la Bandera Nacional a tope: Según la ley y normativa que rige los Símbolos Patrios, está terminantemente prohibido izar la bandera en lo alto del asta; esta deberá permanecer obligatoriamente a media asta en todos los edificios públicos, privados, establecimientos comerciales y bases militares durante los días que rija el decreto.

Emisión de programación festiva en medios de comunicación: En apego a las normativas de responsabilidad social (Ley RESORTE) y el protocolo de luto, las emisoras de radio y canales de televisión deben abstenerse de transmitir programas de comedia. Humor, variedades festivas o programación musical alegre, debiendo ajustar su parrilla a un tono solemne, informativo o cultural apropiado para la ocasión.

Invitamos a todo el país a mantener un *comportamiento cívico, empático y solidario*, uniéndonos en oración y apoyo mutuo hacia las familias y comunidades afectadas por esta lamentable tragedia.

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