Un total de 13,3 toneladas de ayuda humanitaria arribaron este jueves 2 de julio a Venezuela procedentes de Luxemburgo. La operación fue coordinada junto a la Unión Europea para atender la emergencia sísmica.
El cargamento recibido en Maiquetía incluye plantas eléctricas, generadores y tiendas para los damnificados por sismos.
Ayuda humanitaria de Luxemburgo a Venezuela
El cargamento, recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, está compuesto por:
- Un campamento base
- Una planta eléctrica principal
- 16 generadores de energía
- Insumos de herramientas
- 75 carpas familiares destinadas al resguardo inmediato de los damnificados.
Así mismo, dos rescatistas europeos se sumaron a los brigadistas internacionales desplegados en las zonas afectadas para reforzar las labores de búsqueda y salvamento de personas bajo estructuras colapsadas.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas