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Un total de 13,3 toneladas de ayuda humanitaria arribaron este jueves 2 de julio a Venezuela procedentes de Luxemburgo. La operación fue coordinada junto a la Unión Europea para atender la emergencia sísmica.

El cargamento recibido en Maiquetía incluye plantas eléctricas, generadores y tiendas para los damnificados por sismos.

Ayuda humanitaria de Luxemburgo a Venezuela

El cargamento, recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, está compuesto por:

Un campamento base

Una planta eléctrica principal

16 generadores de energía

Insumos de herramientas

75 carpas familiares destinadas al resguardo inmediato de los damnificados.

Así mismo, dos rescatistas europeos se sumaron a los brigadistas internacionales desplegados en las zonas afectadas para reforzar las labores de búsqueda y salvamento de personas bajo estructuras colapsadas.

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