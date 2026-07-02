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La Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Peloteros (MLBPA) anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares destinada a las labores de ayuda humanitaria en Venezuela.

Los recursos serán enviados a la Cruz Roja tras los recientes sismos.

MLB donación ayuda Venezuela

A través de un comunicado oficial en sus plataformas digitales, la organización deportiva confirmó que los fondos se entregarán directamente a la Cruz Roja.

Esto para agilizar el despliegue de recursos esenciales. Así como apoyar las tareas de rescate en las regiones más golpeadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

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Así mismo, la institución habilitó un portal web en alianza con la organización de socorro para invitar a toda la fanaticada del béisbol a sumarse con sus aportes individuales.

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