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Fallece familiar cercano de la actriz Amanda Gutiérrez

By Lubin Molero
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Fallece hermano de Amanda Gutiérrez
Foto: Cortesía

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La actriz venezolana Amanda Gutiérrez anunció a través de su cuenta de Instagram el fallecimiento de su hermano, Santiago Gutiérrez Padrón.

La actriz venezolana confirmó la pérdida familiar sin revelar las causas.

Fallece hermano de Amanda Gutiérrez

La reconocida artista compartió la noticia con sus seguidores mediante una fotografía acompañada por un breve mensaje de despedida.

El hecho generó inmediatas muestras de solidaridad y condolencias por parte de diversas figuras del espectáculo nacional.

Fallece hermano de Amanda Gutiérrez
Foto: Cortesía

Los actos velatorios se llevaron a cabo en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, durante una ceremonia íntima que reunió a familiares y allegados cercanos. Hasta el momento, no se han revelado públicamente los motivos del deceso.

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