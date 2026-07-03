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El gobierno nacional denuncia la activación de una campaña mediática que buscaban generar caos tras el doble sismo del pasado 24 de junio.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, lideró un encuentro con medios de comunicación nacionales e internacionales donde hizo la denuncia pública.

Gobierno denuncia campaña mediática

Rodríguez explicó que, ante la magnitud de la catástrofe y para facilitar las tareas de salvamento, se decretó zona de desastre en el estado La Guaira y se procedió a militarizar la región.

Así mismo, destacó el inmediato despliegue de catorce mil funcionarios civiles y militares. Así como la apertura de un puente aéreo y la labor de la empresa privada en el despeje de vías con maquinaria pesada.

También agradeció además el apoyo humanitario de más de 72 jefes de Estado.

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