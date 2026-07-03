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Falleció la influencer venezolana Bárbara Celeste Vivas Carvallo, de 31 años de edad, y su pequeña hija, Lucía Teresa Sardinha Vivas, de 3 años.

El colapso de una residencia en La Guaira cobró la vida de la creadora de contenido, su hija y cuatro vecinos.

Fallece la influencer Bárbara Vivas

La dolorosa información fue confirmada por su pareja y padre de la menor, Víctor Sardinha.

En el mismo incidente también perdieron la vida los ciudadanos Alexybell María Castro Tovar, Mario Andrés Gutiérrez, Franco Andrés Gutiérrez y Dayerling Gabriela Díaz Hernández, todos vecinos de la localidad.

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Los cuerpos de rescate lograron recuperar los restos tras seis días de intensas labores en la zona del desastre.

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