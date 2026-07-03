Falleció la influencer venezolana Bárbara Celeste Vivas Carvallo, de 31 años de edad, y su pequeña hija, Lucía Teresa Sardinha Vivas, de 3 años.
El colapso de una residencia en La Guaira cobró la vida de la creadora de contenido, su hija y cuatro vecinos.
Fallece la influencer Bárbara Vivas
La dolorosa información fue confirmada por su pareja y padre de la menor, Víctor Sardinha.
En el mismo incidente también perdieron la vida los ciudadanos Alexybell María Castro Tovar, Mario Andrés Gutiérrez, Franco Andrés Gutiérrez y Dayerling Gabriela Díaz Hernández, todos vecinos de la localidad.
Ver esta publicación en Instagram
Los cuerpos de rescate lograron recuperar los restos tras seis días de intensas labores en la zona del desastre.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas