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Entre los años 1800 y 1814 un grupo de personas decidieron entrenar el primer perro de rescate. En las montañas de Suiza se perdían muchos turistas como viajeros y poco se encontraban.

Fue cuando decidieron entrenar a Barry, un perro de raza San Bernardo el cual le gustaba la tarea de ir por las personas extraviadas. Se internaba en las montañas y encontraba a los turistas que estaban perdidos.

Los rescatistas buscaron la manera de integrar al perro, ya desde allí se dio esa gran idea para que hoy se utilicen a los canes en los rescates. En la búsqueda de personas perdidas que eran encontrados días después con vida, gracias a las labores del canino.

¿Cuál fue el primer perro de rescate?

Durante sus años de vida, era uno de los perros de socorro, el cual iba con los rescatistas, el dio inicio a que estos fueran parte de los grupos que iban a las montañas. Incluso se conocían las rutas en las montañas, iban adelante marcando el camino.

El buen olfato y su cuerpo eran sus armas para encontrar a las personas perdidas, la raza es fuerte para internarse en las montañas, no sufrían de frío debido su tupido pelaje. Y estaban siempre con obediencia con los grupos de rescatistas.

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Barry fue un perro hábil como ágil, uno de los oficiales de rescate más eficientes, el cual era muy querido por todos. Llegó a tener en su hoja de vida un total de rescate de 40 personas, nunca mostró cansancio.

El Salvador

Los monjes del hospicio le dieron los apodos de “Barry el salvador” y “santo entre los santos”, y desde entonces en cada generación de perros llamaron Barry a uno de ellos. En su honor (como el de la fotografía).

Hoy por hoy los perros, han sido parte de las tareas de rescate gracias a Barry. Luego decidieron integrar otras razas, las cuales han cumplido a cabalidad la tarea de encontrar a personas con vida.

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