El Distrito Capital (área metropolitana de Caracas) es la entidad federal con la mayor concentración de distribuidores viales en Venezuela. Por su parte, entre los estados propiamente dichos, Miranda, Zulia y Carabobo lideran la red de intersecciones
Esto a desnivel gracias a su conexión con las principales vías del país. Desde la década de los 50, Venezuela cuenta con distribuidores modernos.
Distribuidores viales en Venezuela
Distrito Capital: Concentra la mayor red de distribuidores de «acupuntura urbana» y principales autopistas interconectadas (Valle-Coche, Cacique Guaicaipuro, Cota Mil).
Estado Miranda: Cruce vital de vías rápidas que conectan con Caracas, los Valles del Tuy y Altos Mirandinos (ej. Distribuidores Metropolitano, Macaracuay, La Urbina).
Estado Carabobo: Nudo industrial clave en la Autopista Regional del Centro, albergando nudos importantes como el Distribuidor San Blas.
A nivel nacional, la red troncal cruza los estados, pero el grueso de la alta densidad de distribuidores se agrupa en este eje central.
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