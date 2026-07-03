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El Distrito Capital (área metropolitana de Caracas) es la entidad federal con la mayor concentración de distribuidores viales en Venezuela. Por su parte, entre los estados propiamente dichos, Miranda, Zulia y Carabobo lideran la red de intersecciones

Esto a desnivel gracias a su conexión con las principales vías del país. Desde la década de los 50, Venezuela cuenta con distribuidores modernos.

Distribuidores viales en Venezuela

Distrito Capital: Concentra la mayor red de distribuidores de «acupuntura urbana» y principales autopistas interconectadas (Valle-Coche, Cacique Guaicaipuro, Cota Mil).

Estado Miranda: Cruce vital de vías rápidas que conectan con Caracas, los Valles del Tuy y Altos Mirandinos (ej. Distribuidores Metropolitano, Macaracuay, La Urbina).

Estado Carabobo: Nudo industrial clave en la Autopista Regional del Centro, albergando nudos importantes como el Distribuidor San Blas.

A nivel nacional, la red troncal cruza los estados, pero el grueso de la alta densidad de distribuidores se agrupa en este eje central.

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