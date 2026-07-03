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El estado del tiempo hoy 3 de julio de 2026, nos indica que se espera nubosidad en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Se observan mantos nubosos productores de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en zonas al este de Miranda y la Guaira, con tendencia a desarrollarse sobre Distrito Capital.

Se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; asimismo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos con actividad eléctrica al norte de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, en los Llanos Centrales y Occidentales, sur de Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua y al sur del Lago de Maracaibo; y precipitaciones de menor intensidad en zonas de Bolívar, la Gran Caracas, los Andes y Falcón.

Prevalece desarrollo de actividad convectiva asociada a precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas en zonas de Guárico, Anzoátegui, Delta Amacuro, Sucre, oeste de Bolívar, Cojedes, este de Apure, Yaracuy, este de Lara, sur de Falcón y al sur del Lago de Maracaibo; como también lluvias o lloviznas dispersas en zonas de los Andes, Miranda y la Guaira.

Estado del tiempo hoy 3 de julio de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas estarán entre 37 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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