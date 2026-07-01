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El Bono Único Familiar julio 2026 ya tiene fecha probable de pago para el séptimo mes del año el cual comienza hoy miércoles. Esta bonificación abre la agenda mensual de ayudas económicas.

Como es conocido este bono sustituyó a varios que habían en la agenda Patria, desde el año pasado, el 30 de abril de 2025 se viene entregando el mismo. Este sustituyó a los extintos bonos de 100%Escolaridad, José Gregorio Hernández y Lactancia Materna.

La fecha probable de pago del mismo va desde hoy 1º hasta el nueve de cada mes, el monto a pagar es de 14,76 dólares a la tasa del día del Banco Central de Venezuela. El mismo es personalizado y se entrega a través del número 3532 a los beneficiarios.

Luego de esta bonificación comenzará a pagarse los ingresos integrales, comenzando con los empleados públicos los cuales cobran los 15, 150 dólares. Jubilados de la administración pública como los pensionados.

El monto del Bono único estaría en el orden de los 9.200 a 9.500 bolívares.

Bono Único Familiar julio 2026

Recuerda entrar al menos dos veces al mes en tu cuenta en el Sistema Patria, es importante que contestes las encuestas que hay en el mismo. Además de revisar tus datos como número de teléfono y correo electrónico.

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