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La voz líder de The Village People, Víctor Willis quien durante años se dio a conocer con el éxito de YMCA falleció hoy a los 74 años de edad. Willis quien seguía en los escenarios con su llamativo falleció, dijo su esposa en un comunicado.

Indicó la dama que Víctor tuvo una enfermedad breve, la cual no dio a conocer en el comunicado. Indicó con profunda tristeza sobre el fallecimiento del artista que salió a los escenarios a finales de los setenta.

El grupo el cual está compuesto por factores como un policía, un apache, un obrero, entre otros ha sido uno de los más triunfadores. Estos sacaron varios temas pero dos de estos siguen sonando en las discotecas del mundo.

Falleció Víctor Willis, voz líder de The Village People

Precisamente uno de ellos es YMCA y el otro es Macho Men. El grupo visitó Venezuela dos veces en la década de los setenta. Cuando RCTV y Venevisión se peleaban por traer los artistas internacionales.

Tuvieron algunas presentaciones privadas en discotecas de Caracas en aquella década. Además de estar en Sábado Sensacional en Venevisión. Como en Radio Caracas Televisión en el programa de Guillermo González, Fantástico.

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