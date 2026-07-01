Compartir

Qué donar, hay un largo listado de lo que puedes llevar a los centros de acopio, todos los cuerpos de bomberos están recibiendo la donación. Por más pequeña que sea el donativo es importante para aquellas personas que lo perdieron todo.

Alimentos, entre el listado de alimentos se encuentran alimentos no perecederos, entre ellos enlatados, atún, sardinas, lentejas, caraotas, pasta arroz. Además de avena, frijoles, y agua potable. Jugos en polvo, suero oral.

Artículos para bebés, teteros, fórmulas alimenticias infantiles y leche en polvo

Medicamentos que esperan: analgésicos, antibióticos, alcohol, vendas, curitas, jeringas, guantes además de tapabocas. Muy importante todo debe estar limpio como también en buen estado.

¿Qué donar y donde llevarlo en Carabobo?

Artículos de higiene personal: desodorantes, jabón de baño, pasta dental, cepillos dentales, peines plásticos, toallas sanitarias. Papel higiénico, servilletas, pañales desechables (adultos y de niños).

Artículos de limpieza, cloro, desinfectante, jabón liquido, bolsas de basura, escobas, palas plásticas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas