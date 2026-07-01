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Una joven falleció abrazada a su perro en el derrumbe de edificio en San Bernardino en Caracas. Oriana Ustariz, joven fisioterapeuta fue encontrada sin vida abrazada a un pequeño perro en el apartamento.

El cadáver de la joven estaba entre los escombros del edificio Moisés en la capital del país. Desde el pasado miércoles la edificación estaba derrumbada en el lugar, los bomberos la encontraron la noche del martes 30 de junio.

Ustariz era la última persona que figuraba en la lista de desaparecidos de esa edificación. Los bomberos además de otros rescatistas estaban en labores de búsqueda de personas. Desde hace unos días.

Derrumbe de edificio en San Bernardino, localizan otros cadáveres

Ayer martes los rescatistas y bomberos encontraron en un edificio seis cadáveres. Las personas se encontraban en las residencias Rita también en la zona de San Bernardino. Tras intensas labores de búsqueda.

Entre las víctimas se encontraban cinco mujeres, una de ellas estaba embarazada. Además de dos menores de edad, una adolescente de 15 años y un niño de diez. Estos se suman al listado de fallecidos.

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