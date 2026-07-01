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En horas de la mañana de hoy, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó de dos sismos en Maracay estado Aragua. Estos se suman a las réplicas delo terremoto ocurrido el miércoles pasado.

Ambos sismos fueron de magnitud 2.8 grados en la Escala de Richter, el primero fue reportado a las 8:57 minutos de la mañana y el segundo a las 10:49 minutos. El primero tuvo una profundidad de 3.9 kilómetros.

Reportaron dos sismos en Maracay

Mientras que el segundo tuvo una magnitud de 4.1 kilómetros, indicó Funvisis en su reporte de hace minutos.

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