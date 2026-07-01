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¡Clientes 0412 y 0422!, Tarifas de Digitel en julio 2026 así quedaron

By Danny Valdiviezo
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Tarifas de Digitel en julio 2026

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Danny Valdiviezo
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Si eres cliente del 0412 y 0422 debes chequear las tarifas de Digitel en julio 2026, ya que la empresa hizo algunos ajustes en los costos. La teleoperadora es una de las tres empresas que están en el país.

Ofreciendo servicios de telefonía además de datos, entre otros consulta tu plan para este mes. De igual modo, Digitel sigue ofreciendo más servicios en cuanto a comunicaciones en Venezuela. Recuerda que además de esta empresa está Movistar Venezuela y Movilnet.

Tarifas de Digitel en julio 2026

Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 15.834,11. Beneficios: 30 GB, 500 minutos, 500 SMS y 10 minutos LDI.

Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 7.904,39. Beneficios: 12 GB, 200 minutos y 200 SMS.

Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 4.344,88. Beneficios: 6 GB, 100 minutos y 100 SMS.

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 1.450,40. Beneficios: Solo aplica para líneas ya activas.

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