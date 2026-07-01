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Los cielos rojos en el atardecer en Venezuela han llamado la atención, desde el día del sismo ocurrido el pasado 24 de junio a las 6:04 de la tarde. Desde ese día el cielo en el atardecer se ha visto con colores fuertes.

Entre ellos rojizo, naranja además de amarillos y combinado como un crespúsculo adornado por las nubes. Esto tiene una explicación científica dijeron los expertos y se debe a la dispersión de Rayleigh.

Este es la dispersión elástica de la luz (u otras ondas electromagnéticas) causada por partículas mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Como las moléculas de gases en la atmósfera.

Cielos rojos en el atardecer en Venezuela se debe a este fenómeno

Provoca que las longitudes de onda cortas (como el azul y el violeta) se dispersen mucho más que las largas (como el rojo y el naranja). La intensidad de la luz dispersada es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda de la luz.

Al chocar la luz del Sol contra la atmósfera, las longitudes de onda más cortas (azules) rebotan en todas direcciones más fácilmente, dándole al cielo su característico color diurno. Atardeceres: Cuando el Sol está en el horizonte, su luz recorre una capa de atmósfera más gruesa.

En ese largo camino, casi toda la luz azul se dispersa y pierde, dejando pasar solo los tonos rojos y anaranjados.

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