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Funvisis e Ingeomin inspeccionaron zonas afectadas por los terremotos en Yaracuy

By Redacción Carabobo
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Funvisis e Ingeomin inspeccionaron zonas

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Comisiones de Funvisis e Ingeomin inspeccionaron zonas afectadas por los terremotos en Yaracuy. Dichas zonas quedaron con grietas en la superficie terrestre desde el pasado 24 de junio.

Funvisis y del Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), se encuentra en el estado Yaracuy, inspeccionando de suroeste a este el municipio Albarico y el municipio Veroes; Los Cañizos, El Chino, Farriar, El Guayabo, El Guayabo (La Bananera Venezolana).

Además de zonas como La Hoya, las cuales quedaron afectadas tras el sismo del pasado miércoles 24 de junio de 2026. Durante la inspección de levantamiento de evidencias geológicas en campo, se observaron efectos geológicos de licuación de suelos.

Funvisis e Ingeomin inspeccionaron zonas afectadas

Como de relajación lateral y ruptura de superficie en el terreno. Ambas instituciones mantendrán el monitoreo constante para delimitar la extensión de la ruptura y evaluar la evolución de los asentamientos y desplazamientos de tierra detectados.

A nivel estadal, el equipo científico cuenta con el acompañamiento y apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) y Protección Civil. Gracias a esta articulación, la recolección de datos se transforma de inmediato en planes de prevención, mitigación de riesgos y resguardo para todas las comunidades locales.

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SourcePrensa Funvisis
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